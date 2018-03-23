"Бавария" нашла замену Левандовски

"Бавария" начала поиски замены нападающему Роберту Левандовски, который хочет сменить клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, главным вариантом для мюнхенского клуба является форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер. Впрочем "Бавария" также рассматривает возможность приглашения из "Тоттенхэма" главного тренера Маурисио Почеттино и нападающего Харри Кейна. Впрочем трансфер последнего может потянуть на более чем 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и 35 голов. На счету 22-летнего Вернера 18 мячей в 35 поединках.

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