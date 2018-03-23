"Бавария" нашла замену Левандовски

Теги бавария мюнхентимо вернертоттенхэмхарри кейн

"Бавария" нашла замену Левандовски

"Бавария" начала поиски замены нападающему Роберту Левандовски, который хочет сменить клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, главным вариантом для мюнхенского клуба является форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер. Впрочем "Бавария" также рассматривает возможность приглашения из "Тоттенхэма" главного тренера Маурисио Почеттино и нападающего Харри Кейна. Впрочем трансфер последнего может потянуть на более чем 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и 35 голов. На счету 22-летнего Вернера 18 мячей в 35 поединках.

Не пропустите: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на ведущего центрбека "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов