"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
"Бавария" определилась с заменой для нападающего Роберта Левандовски.
Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб нацелен форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. Трансфер капитана сборной Англии оценивается в 120 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Кейна шесть забитых мячей и один ассист в 8 играх.
Отметим, что "Тоттенхэм" и "Бавария" сегодня сыграют между собой в рамках Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Фрайбург
|6
|13
|4
|Шальке
|6
|13
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|6
|Байер Леверкузен
|6
|13
|7
|Вольфсбург
|6
|12
|8
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|6
|7
|11
|Вердер Бремен
|6
|7
|12
|Хоффенхайм
|6
|5
|13
|Аугсбург
|6
|5
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|6
|4
|15
|Унион Берлин
|6
|4
|16
|Майнц 05
|6
|3
|17
|Кельн
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1