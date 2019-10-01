"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ

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"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ

"Бавария" определилась с заменой для нападающего Роберта Левандовски.

Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб нацелен форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. Трансфер капитана сборной Англии оценивается в 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кейна шесть забитых мячей и один ассист в 8 играх.

Отметим, что "Тоттенхэм" и "Бавария" сегодня сыграют между собой в рамках Лиги Чемпионов.

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