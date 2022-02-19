"Бавария" нашла замену Левандовски в "Аяксе"

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"Бавария" нашла замену Левандовски в "Аяксе"

Фото твиттер "Аякса"

Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии".

По информации Goal, "ротен" собираются купить 27-летнего француза в случае ухода Роберта Левандовски, на которого претендуют "Челси" и "Реал".

Рыночная стоимость форварда "Аякса" оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллер забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.

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