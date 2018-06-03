"Бавария" нашла замену Нойеру

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает The Sun, мюнхенцы видят в голкипере возможную замену Мануэлю Нойеру. По информации источника, в клубе опасаются, что Нойер после долгого отсутствия из-за травмы не сможет показывать высокий уровень игры.

Отмечается, что "Бавария" будет следить за Пикфордом на Чемпионате Мира и после этого примет решение.

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