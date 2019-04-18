"Бавария" нашла замену Нойеру

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель попал в сферу интересов "Баварии".

По сведениям Sport1, мюнхенский клуб видит в 22-летнем вратаре замену для Мануэля Нойера. Стоит отметить, что в свое время Нойер перебрался в "Баварию" из "Шальке".

Действующее соглашение Нюбеля с "Шальке" рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне Нюбель провел 17 поединков, из них в пяти он сохранил ворота "сухими".

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