"Бавария" нашла замену Нюбелю

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"Бавария" нашла замену Нюбелю

Фото инстаграм Свена Ульрайха

Стало известно, кто заменит в составе "Баварии" вратаря Александра Нюбеля, который в ближайшее время отправится в аренду в "Монако".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, новым дублёром Мануэля Нойера станет Свен Ульрайх из "Гамбурга".

Источник сообщает, что мюнхенский клуб уже согласовал с 32-летним стражем ворот контракт на два года. Ему осталось пройти медицинское обследование.

Ульрайх уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2020 год, сыграл 70 матчей и пропустил 77 голов. 

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