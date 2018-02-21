"Бавария" нашла замену Рибери

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"Бавария" нашла замену Рибери

Хавбек "Лилля" Дарли Нланду попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает France Football, руководство мюнхенского клуба видит в 17-летнем игроку возможную замену Франку Рибери. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Отметим, что Нланду не имеет профессионального соглашения с "Лиллем". Таким образом, "Бавария" может бесплатно подписать игрока.

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