"Бавария" нашла замену Рибери

Хавбек "Лилля" Дарли Нланду попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает France Football, руководство мюнхенского клуба видит в 17-летнем игроку возможную замену Франку Рибери. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Отметим, что Нланду не имеет профессионального соглашения с "Лиллем". Таким образом, "Бавария" может бесплатно подписать игрока.

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