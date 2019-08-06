"Бавария" нашла замену Роббену в "Аяксе"

"Бавария" продолжает искать варианты усиления флангов атаки после ухода из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.

Как сообщает Algemeen Dagblad, голландского ветерана мюнхенский клуб хочет заменить вингером "Аякса" Хакимом Зиешем.

Конкуренцию "Баварии" в гонке за 26-летним марокканцем составят "Арсенал" и "Севилья".

В прошлом сезоне Зиеш сыграл за "Аякс" 49 матчей, забил 21 гол и сделал 24 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" все еще может арендовать Бэйла. | http://soccernews.ru