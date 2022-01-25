"Бавария" нашла замену Зюле

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в Германии.

По информации Goal.com, "Бавария" проявляет интерес к 25-летнему футболисту, который по окончании сезона станет свободным агентом.

"Ротен" видят в датчанине замену для Никласа Зюле, решившего не продлевать контракт с клубом.

Напомним, что на Кристенсена также претендует "Барселона". Кроме того, "Челси" не теряет надежд сохранить игрока - ему предлагают продлить соглашение на четыре года.

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