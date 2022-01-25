"Бавария" нашла замену Зюле

Теги бавария мюнхенчелсиандреас кристенсенниклас зюлетрансферы

"Бавария" нашла замену Зюле

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в Германии.

По информации Goal.com, "Бавария" проявляет интерес к 25-летнему футболисту, который по окончании сезона станет свободным агентом.

"Ротен" видят в датчанине замену для Никласа Зюле, решившего не продлевать контракт с клубом.

Напомним, что на Кристенсена также претендует "Барселона". Кроме того, "Челси" не теряет надежд сохранить игрока - ему предлагают продлить соглашение на четыре года.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на таланта из "Байера". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" объявил о трансфере Адамова

"Зенит" объявил о трансфере Адамова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов