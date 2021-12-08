"Бавария" назначила новых людей в руководство клуба

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"Бавария" назначила новых людей в руководство клубаФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" сделала некоторые назначения и изменения в структуре клуба.

Глава скаутского отдела "звезды юга" Марко Неппе назначен на пост технического директора. Неппе трудится в структуре немецкого гранда с лета 2014 года.

Доктор Майкл Герлингер,который до этого занимал пост директора по правовым вопросам клуба, назначен вице-президентом клуба по спортивному бизнесу и соревнованиям. Герлингер работает в "Баварии" с 2005 года.

Уже сегодня "Бавария" сыграет на своем поле с "Барселоной" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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