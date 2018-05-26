"Бавария" назвала цену Артуро Видаля

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"Бавария" назвала цену Артуро Видаля

"Бавария" назвала цену полузащитника Артуро Видаля, контракт которого с клубом истекает в 2019 году.

Так, мюнхенцы готовы расстаться с 31-летним чилийцем, если за него будет предложено 20 миллионов евро.

Главным претендентом на Видаля считается "Наполи", также в борьбу за хавбека могут включиться "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

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