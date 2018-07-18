"Бавария" назвала цену на Левандовски

Мюнхенская "Бавария" назвала цену на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что немецкий гранд вполне будет расстаться с 29-летним нападающим этим летом, если получит по нему предложение в размере не менее 130-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" определился с размером своего первого предложения по Левандовски. | soccernews.ru