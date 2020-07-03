"Бавария" назвала "Ливерпулю" цену на Тьяго Алькантару

Стало известно, сколько "Бавария" хочет заработать на продаже полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

По информации Sport.es, мюнхенский клуб оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

"Красные" в условиях кризиса попытаются снизить цену или договориться о выплате суммы сделки в рассрочку.

Напомним, что контракт Алькантары с "Баварией" истекает следующим летом и игрок отказывается его продлевать. Поэтому "ротен" выгодно продать испанца сейчас, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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