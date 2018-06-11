"Бавария" назвала "МЮ" цену Левандовски

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"Бавария" назвала "МЮ" цену Левандовски

"Бавария" дала ответ "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера польского нападающего Роберта Левандовски, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб оценил футболиста в 198 миллионов евро. Англичане пока не дали ответ, но едва ли согласятся платить столько крупную сумму.

Ранее сообщалось, что сам Левандовски готов сменить клуб, но хочет перейти в "Реал", который им не интересуется.

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