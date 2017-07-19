"Бавария" назвала стоимость Ренату Санчеша

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"Бавария" назвала стоимость Ренату СанчешаМюнхенская "Бавария" назвала стоимость своего полузащитника Ренату Санчеша, информирует Football Italia.

В частности, генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил: "В "Баварии" у него не будет достаточно минут, поэтому мы готовы договориться о его аренде или, возможно даже, продаже... Если клуб интересуется игроком "Баварии", он должен быть готов серьезно потратиться, и я не чувствую, что "Милан" готов удовлетворить наши требования. Мы заявляем, что было бы неплохо для нас, если бы за него пришло предложение в размере 55 миллионов евро".

Напомним, сегодня "Бавария" в серии пенальти уступила "Арсеналу". | soccernews.ru

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