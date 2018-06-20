"Бавария" назвала трансферную стоимость Боатенга

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"Бавария" назвала трансферную стоимость БоатенгаМюнхенская "Бавария" назвала трансферную стоимость своего защитника Джерома Боатенга, который ранее заявил о своем желании сменить клубную прописку.

Так, по сведениям Bild, немецкий чемпион сообщил 29-летнему беку, что будет готов с ним расстаться, если получит по нему предложение в размере 50-60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Бавария" может заплатить 50 миллионов евро за хорватского форварда. | soccernews.ru

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