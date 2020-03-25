"Бавария" назвала три варианта четверки легенд клуба
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" в Twitter назвала три варианта четверки легенд клуба.
Англоязычный аккаунт мюнхенского клуба выбрал Арьена Роббена, Франка Рибери, Филиппа Лама и Лотара Маттеуса.
Аккаунт в США назвал Франца Беккенбауэра, Герда Мюллера, Оливера Кана и Бастиана Швайнштайгера.
И наконец аккаунт на арабском языке выбрал Кана, Лама, Рибери и Роббена.
Не пропустите: Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
Якубко рассказал, почему он считает экс-защитника "Рубина" Наваса "говном"
-
Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
-
Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
-
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками
-
Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!
Лента новостей
-
Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Гризманна
-
Рамос внес вклад в борьбу с коронавирусом
-
Кержаков показал фотографии с зимнего сафари в Африке
-
"Бавария" назвала три варианта четверки легенд клуба
-
Якубко рассказал, почему он считает экс-защитника "Рубина" Наваса "говном"
-
Ибрагимович зимой отказал английскому клубу ради "Милана"
-
Путин объявил нерабочей следующую неделю в России
-
3
"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга
-
2
"Челси" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
4
Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду
-
"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "РБ Лейпциг"
-
Кверквелия включил семь игроков "Локомотива" в сборную мечты
-
ПСЖ хочет снизить зарплаты игрокам из-за коронавируса
-
"Реал" и "Тоттенхэм" могут обменяться защитниками
-
Форвард "Арсенала" Мартинелли ответил на слухи об интересе "Реала"
-
"Локомотив" составил символическую сборную из легионеров, выступавших за клуб
-
1
Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье
-
"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции
-
Мэр Бергамо назвал матч "Аталанта" - "Валенсия" биологической бомбой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16