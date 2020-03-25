"Бавария" назвала три варианта четверки легенд клуба

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"Бавария" назвала три варианта четверки легенд клуба

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" в Twitter назвала три варианта четверки легенд клуба.

Англоязычный аккаунт мюнхенского клуба выбрал Арьена Роббена, Франка Рибери, Филиппа Лама и Лотара Маттеуса.

Аккаунт в США назвал Франца Беккенбауэра, Герда Мюллера, Оливера Кана и Бастиана Швайнштайгера.

И наконец аккаунт на арабском языке выбрал Кана, Лама, Рибери и Роббена.

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