"Бавария" не будет платить "Реалу" 200 миллионов за Бэйла
"Бавария" не будет платить "Реалу" 200 миллионов евро за полузащитника Гарета Бэйла.
Как информирует Bild, это практически гарантирует тот факт, что звездный футболист останется в мадридском клубе.
К кандидатуре Бэйла клуб из Германии может вернуться позже.
Контракт 28-летнего хавбека с "Реалом" действует до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|19
|47
|2
|Байер Леверкузен
|19
|31
|3
|Шальке
|19
|31
|4
|РБ Лейпциг
|19
|31
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|31
|6
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|30
|8
|Аугсбург
|19
|27
|9
|Хоффенхайм
|19
|27
|10
|Ганновер 96
|19
|27
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Фрайбург
|19
|23
|13
|Вольфсбург
|19
|20
|14
|Штутгарт
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|20
|16
|Вердер Бремен
|19
|16
|17
|Гамбург
|19
|15
|18
|Кельн
|19
|12