"Бавария" не будет подписывать новых игроков зимой

Мюнхенская "Бавария" не планирует приобретений в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, руководство клуба хочет, чтобы тренерский штаб обратил внимание на молодых игроков из клубной академии.

Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно немецкий клуб подписал семь игроков, потратив на усиление состава 62 миллиона евро. Команду пополнили: вратарь Александр Нюбель ("Шальке", бесплатно), защитники Ньянзу Куасси (ПСЖ, бесплатно) и Буна Сарр ("Марсель", 8 миллионов евро), полузащитник Марк Рока ("Эспаньол", 9 млн), нападающие Лерой Сане ("Манчестер Сити", 45 млн), Дуглас Коста ("Ювентус", аренда), а также Эрик Максим Шупо-Мотинг (ПСЖ, бесплатно).

Не пропустите: "Бавария" определилась с будущим Комана. | http://soccernews.ru