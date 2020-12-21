"Бавария" не будет покупать Эриксена

Мюнхенская "Бавария" не интересуется датским полузащитником миланского "Интера" Кристианом Эриксеном, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По сведениям издания, тренерский штаб немецкого клуба не заинтересовал в услугах игрока. Ранее сообщалось, что Эриксен готов покинуть "Интер", так как не имеет регулярную игровую практику. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интера" 12 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Маттеус высказался о Сане в "Баварии". | http://soccernews.ru