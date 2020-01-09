"Бавария" не будет покупать Лероя Сане этой зимой

Теги бавария мюнхенлерой санетрансферы

"Бавария" не будет покупать Лероя Сане этой зимой

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не планирует в ближайшее трансферное окно покупать игрока "Манчестер Сити" Лероя Сане.

По данным источника, клуб нацелился на другого футболиста - нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха, однако его тоже, вероятно, не купят этой зимой.

Ожидается, что "Бавария" рассмотрит трансфер Сане летом 2020 года. Сам футболист не хочет оставаться в английском клубе.

Напомним, что 23-летний Сане мог перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно примерно за 100 миллионов евро, но в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти 5:4) футболист порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

А еще:  "Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро| http://soccernews.ru​​​​​​​
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов