"Бавария" не будет покупать Лероя Сане этой зимой

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не планирует в ближайшее трансферное окно покупать игрока "Манчестер Сити" Лероя Сане.



По данным источника, клуб нацелился на другого футболиста - нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха, однако его тоже, вероятно, не купят этой зимой.



Ожидается, что "Бавария" рассмотрит трансфер Сане летом 2020 года. Сам футболист не хочет оставаться в английском клубе.



Напомним, что 23-летний Сане мог перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно примерно за 100 миллионов евро, но в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти 5:4) футболист порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

А еще: "Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро| http://soccernews.ru​​​​​​​