"Бавария" не будет покупать Лероя Сане этой зимой
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не планирует в ближайшее трансферное окно покупать игрока "Манчестер Сити" Лероя Сане.
По данным источника, клуб нацелился на другого футболиста - нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха, однако его тоже, вероятно, не купят этой зимой.
Ожидается, что "Бавария" рассмотрит трансфер Сане летом 2020 года. Сам футболист не хочет оставаться в английском клубе.
Напомним, что 23-летний Сане мог перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно примерно за 100 миллионов евро, но в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти 5:4) футболист порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14