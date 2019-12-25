"Бавария" не будет покупать Сане в январе
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не собирается покупать немецкого нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.
"Я не хотел бы говорить об игроках, которые принадлежат другим клубам. Не думаю, что мы будем что-то делать в январе", - приводит слова Салихамиджича Bild.
Напомним, что 23-летний Сане мог перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно примерно за 100 миллионов евро, но в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти 5:4) футболист порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
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|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12