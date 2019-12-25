"Бавария" не будет покупать Сане в январе

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что клуб не собирается покупать немецкого нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане в зимнее трансферное окно.

"Я не хотел бы говорить об игроках, которые принадлежат другим клубам. Не думаю, что мы будем что-то делать в январе", - приводит слова Салихамиджича Bild.

Напомним, что 23-летний Сане мог перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно примерно за 100 миллионов евро, но в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти 5:4) футболист порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

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