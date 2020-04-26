"Бавария" не будет приглашать Аллегри

Руководство мюнхенской "Баварии" принял решение не приглашать итальянского тренера Массимилиано Аллегри, сообщает портал Le10 Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб по-прежнему рассчитывает на нынешнего наставника Ханса-Дитера Флика. Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри проявляет "Ньюкасл Юнайтед". В настоящее время он является безработным и готов возглавить новый клуб в следующем сезоне.

55-летний Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года. Под его руководством мюнхенский клуб лидирует в чемпионате Германии, а также практически вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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