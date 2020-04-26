"Бавария" не будет приглашать Аллегри

Теги массимилиано аллегрибавария мюнхен

"Бавария" не будет приглашать Аллегри

Руководство мюнхенской "Баварии" принял решение не приглашать итальянского тренера Массимилиано Аллегри, сообщает портал Le10 Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб по-прежнему рассчитывает на нынешнего наставника Ханса-Дитера Флика. Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри проявляет "Ньюкасл Юнайтед". В настоящее время он является безработным и готов возглавить новый клуб в следующем сезоне.

55-летний Флик возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года. Под его руководством мюнхенский клуб лидирует в чемпионате Германии, а также практически вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 апреля

Главные новости дня: 25 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов