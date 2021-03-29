"Бавария" не будет выкупать Дугласа Косту у "Ювентуса"

Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение не выкупать трансфер бразильского нападающего туринского "Ювентуса" Дугласа Косту, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб также не будет продлевать аренду бразильца. Таким образом, Косте придется вернуться в "Ювентус", но в клубе на него не рассчитывают. Не исключено, что в летнее трансферное окно форвард перейдет в другой клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

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