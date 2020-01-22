"Бавария" не будет выкупать Коутиньо у "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, играющий в аренде в "Баварии", по окончании трудового договора вернется в каталонский клуб, утверждает Bild.



По данным источника, руководство немецкого клуба не впечатлено результатами 27-летнего бразильца, поэтому не будут выкупать его права по окончании арендного соглашения.



На позицию хавбека в "Баварии" рассматриваются вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане и полузащитник "Байера" Кай Хаверц.

В этом сезоне Коутиньо участвовал в 16 матчах чемпионата Германии, забив 6 голов и сделав 5 ассистов.

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