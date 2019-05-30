"Бавария" не договорилась с Сане

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"Бавария" не договорилась с Сане

Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщает Sky Sports Germany.

По сведениям издания, мюнхенский клуб вел переговоры по трансферу игрока. Однако, Сане отказался возвращаться в чемпионат Германии.

В завершившемся сезоне 23-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с английским клубом действителен до лета 2021 года.

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