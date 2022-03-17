"Бавария" не готова платить за Холанда 300 миллионов евро

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"Бавария" не готова платить за Холанда 300 миллионов евро

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" испытывает проблемы с возможным трансфером норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, мюнхенцы не готовы тратить на Холанда 300 миллионов евро. Данная сумма включает в себя стоимость трансфера, комиссию агенту, а также зарплату игрока в течение пяти лет. "Бавария" готова предложить футболисту не более 25 миллионов евро в год, тогда как "Манчестер Сити" предлагает на 10 миллионов евро в год больше.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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