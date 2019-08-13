"Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо

"Бавария" хочет подписать хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб рассматривает вариант с бесплатной арендой бразильца с правом выкупа. Также "Бавария" не утратила интерес к нападающему каталонцев Усману Дембеле.

Соглашение Коутиньо с "Барсой" действует до 2023 года. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету бразильца 11 забитых мячей и 5 ассистов в 54 играх.

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