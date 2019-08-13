"Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо
"Бавария" хочет подписать хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Bild, мюнхенский клуб рассматривает вариант с бесплатной арендой бразильца с правом выкупа. Также "Бавария" не утратила интерес к нападающему каталонцев Усману Дембеле.
Соглашение Коутиньо с "Барсой" действует до 2023 года. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету бразильца 11 забитых мячей и 5 ассистов в 54 играх.
Читайте также: "Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 августа
-
"Спартак" вышел из борьбы за Комличенко. На футболиста претендует всего один российский клуб
-
На Икарди появился новый претендент
-
Семин оценил трансферные кампании топ-клубов РПЛ
-
"Бавария" не хочет платить за аренду Коутиньо
-
1
"Зенит" не будет искать замену Джорджевичу
-
"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб
-
"Интер" назвал "Роме" условия трансфера Икарди
-
Почти все изображения Неймара исчезли из клубного магазина ПСЖ
-
"Бавария" и "Вольфсбург" вышли в следующий раунд Кубка Германии
-
1
Роналду рассказал о своей мотивации
-
Арустамян назвал клуб, который просматривал Соболева и Шомуродова
-
В "Монако" появится должность технического директора. Уже известно, кто ее займет
-
"Интер" и "Фиорентина" готовят обмен футболистами
-
"Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити"
-
Луческу отреагировал на слухи о возможной работе в московском "Динамо"
-
Голкиперу "Барселоны" предстоит операция
-
"Ростов" добыл минимальную победу над "Крыльями Советов"
-
"Бетис" интересуется форвардом "Реала"
-
Луческу может вернуться в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19