"Бавария" не хочет расставаться с Алабой. Клуб не будет продавать игрока в январе

"Бавария" не планирует расставаться с защитником Давидом Алабой в ближайшее время. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, стороны еще не договорились о новом контакте, однако клуб не хочет продавать игрока в январе 2021 года.

Соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на австрийца и хочет, чтобы он остался в команде как можно дольше.

Ранее сообщалось, что в Алабе заинтересованы "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" девять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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