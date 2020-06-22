"Бавария" не может договориться о переходе защитника "Аякса"

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"Бавария" не может договориться о переходе защитника "Аякса"

"Бавария" хочет заполучить этим летом правого защитника "Аякса" Сержиньо Деста.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб заинтересован в аренде 19-летнего футболиста.

Однако другие стороны сделки - сам Дест и "Аякс" - настаивают на необходимости полноценного трансфера.

В досрочно завершённом сезоне американский фулбек провёл за амстердамскую команду 36 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. За него требуют 20 миллионов евро.

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