"Бавария" не может договориться по трансферу форварда "Челси": названа причина

Теги бавария мюнхенчелсикаллум хадсон-одоитрансферы

"Бавария" не может договориться по трансферу форварда "Челси": названа причина

"Бавария" по-прежнему не может согласовать трансфер нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои, сообщает The Times. Ранее недовольство возможным трансфером выразил наставник "Челси" Маурицио Сарри.

По сведениям издания, немецкий клуб готов заплатить за футболиста требуемые 39 миллионов евро. Однако, "Челси" хочет иметь возможность обратного трансфера форварда, но "Бавария" категорически отказывается от подобного пункта. Сам игрок готов перебраться в мюнхенский гранд.

18-летний Хадсон-Одой является воспитанником "Челси". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за "Челси" во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию Мюллера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1

"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов