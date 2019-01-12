"Бавария" не может договориться по трансферу форварда "Челси": названа причина

"Бавария" по-прежнему не может согласовать трансфер нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои, сообщает The Times. Ранее недовольство возможным трансфером выразил наставник "Челси" Маурицио Сарри.

По сведениям издания, немецкий клуб готов заплатить за футболиста требуемые 39 миллионов евро. Однако, "Челси" хочет иметь возможность обратного трансфера форварда, но "Бавария" категорически отказывается от подобного пункта. Сам игрок готов перебраться в мюнхенский гранд.

18-летний Хадсон-Одой является воспитанником "Челси". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за "Челси" во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2020 года.

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