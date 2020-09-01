"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича

Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры по поводу трансфера хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По данным источника, немецкий клуб предлагает за футболиста 12 миллионов евро, но итальянцы хотят получить на три миллиона больше. Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик попросил руководство сохранить игрока.

В минувшем сезоне 31-летний Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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