"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича
Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры по поводу трансфера хорватского полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
По данным источника, немецкий клуб предлагает за футболиста 12 миллионов евро, но итальянцы хотят получить на три миллиона больше. Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик попросил руководство сохранить игрока.
В минувшем сезоне 31-летний Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20