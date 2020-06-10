"Бавария" не может договориться с "Интером" о стоимости Перишича

"Бавария" не может договорится с "Интером" о трансфере вингера Ивана Перишича. Об этом сообщает Fussball Transfers.

Напомним, хорват нынешний сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.

По данным источника, немецкий клуб хочет выкупать права на 31-летнего игрока, но не больше чем за 10 миллионов евро. "Интер" готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В ближайшее время стороны проведут новый раунд переговоров.

В игроке также заинтересованы "МЮ" и "Тоттенхэм".

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