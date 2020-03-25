"Бавария" не может договориться с Нойером о продлении контракта

"Бавария" не может договорится с голкипером Мануэлем Нойером об условиях контракта, сообщает Bild.

По данным источника, агент вратаря Томас Крот был в офисе "Баварии", несмотря на запрет о его посещении. Сторонам в очередной раз не удалось согласовать условия соглашения.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может переключиться с Нойера на голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

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