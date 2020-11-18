"Бавария" не может заплатить требуемую сумму за Упамекано. Защитник может перебраться в АПЛ

Мюнхенская "Бавария" не может договориться по трансферу французского защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По сведениям источника, мюнхенцы не готовы платить за футболиста полную сумму отступных в размере 45 миллионов евро. Руководство "Баварии" считает, что данная цена является завышенной. Таким образом, француз может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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