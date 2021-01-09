"Бавария" не намерена покупать новых футболистов в январе

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"Бавария" не намерена покупать новых футболистов в январе

Мюнхенская "Бавария" не собирается усиливать состав во время зимнего трансферного окна.

По словам главного тренера "ротен" Ханси Флика, клуб не может позволить себе новичков из-за финансовых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним,что в летне-осеннее ТО "Бавария" потратила на новых футболистов 62 миллиона евро.

Команда лидирует в Бундеслиге, но может упустить первое место, если сегодня "РБ Лейпциг" победит дортмундскую "Боруссию".

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на защитника "Рединга". | http://soccernews.ru
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