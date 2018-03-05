"Бавария" не намерена расставаться с Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" не намерена расставаться с ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" не намерена расставаться по окончанию текущего сезона со своим ведущим форвардом Робертом Левандовски.

Так, по сведениям Kicker, руководство чемпионов Германии предпримет все доступные меры, чтобы сохранить ближайшим летом своего бомбардира. При этом клуб планирует отклонить все возможные предложения по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Баварию".

Напомним, Мюллер вышел на четвертое место по голам за "Баварию" в Бундеслиге. | soccernews.ru

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