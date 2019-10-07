"Бавария" не отпускает своего игрока в сборную Франции
Назревает конфликт между "Баварией" и наставником сборной Франции Дидье Дешамом.
Как сообщает Lequipe, Дешам настаивает на вызове защитника мюнхенского клуба Лукаса Эрнандеса в сборную на ближайшие матчи. Однако в "Баварии" утверждают, что игрок еще не восстановился от повреждения.
Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть против Исландии (11 октября) и Турции (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.
В этом сезоне Эрнандес провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.
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|М
|О
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|2
|Вольфсбург
|7
|15
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|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
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|Шальке
|7
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|7
|Байер Леверкузен
|7
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|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
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|Вердер Бремен
|7
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|Хоффенхайм
|7
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|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
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|Кельн
|7
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|18
|Падерборн
|7
|1