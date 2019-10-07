"Бавария" не отпускает своего игрока в сборную Франции

Теги лукас эрнандесбавария мюнхенфранциядидье дешам

"Бавария" не отпускает своего игрока в сборную Франции

Назревает конфликт между "Баварией" и наставником сборной Франции Дидье Дешамом.

Как сообщает Lequipe, Дешам настаивает на вызове защитника мюнхенского клуба Лукаса Эрнандеса в сборную на ближайшие матчи. Однако в "Баварии" утверждают, что игрок еще не восстановился от повреждения.

Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть против Исландии (11 октября) и Турции (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.

В этом сезоне Эрнандес провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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