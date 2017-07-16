"Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан"

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"Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан"

Переход хавбека "Баварии" Ренату Санчеша в "Милан" не состоится, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, стороны не смогли уладить финансовые условия трансфера. Напомним, что "россонери" хотели взять игрока в аренду на два сезона за 7 миллионов евро с возможностью выкупа за 40 миллионов.

В прошлом сезоне Санчеш провел 25 поединков ,однако результативными действиями не отметился.

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