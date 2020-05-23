"Бавария" не отпустит Лукаса Эрнандеса в "Ньюкасл"
Защитник мюнхенской "Баварии" Лукас Эрнандес не покинет клуб грядущим летом, утверждает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, "ротен" рассчитывают на француза и не продадут его "Ньюкаслу", который заинтересовался игроком.
Напомним, что "Бавария" только прошлым летом купила 24-летнего футболиста у "Атлетико" за рекордные 80 миллионов евро.
Дебютный сезон Эрнандеса был испорчен травмами, в его активе всего 14 сыгранных матчей. Контракт центрбека с немецким клубом рассчитан до июня 2024 года.
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