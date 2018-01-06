"Бавария" не отпустит Видаля зимой

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"Бавария" не отпустит Видаля зимой

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес исключил уход из мюнхенского клуба в январе полузащитника Артуро Видаля, на которого претендует "Челси".

"Нет никаких контактов между "Челси" и "Баварией". Мы не продадим Видаля или любого другого игрока во время зимнего перерыва в чемпионате" - цитирует Хайнкеса официальный твиттер клуба.

В этом сезоне 30-летний Видаль сыграл за "Баварию" 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Бавария" намерена сохранить Хайнкеса на посту главного тренера. | http://soccernews.ru

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