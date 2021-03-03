"Бавария" не планирует делать предложение о трансфере Холанда

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"Бавария" не планирует делать предложение о трансфере Холанда"Бавария" на данный момент не заинтересована в покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанда.

Мюнхенцы обладают достаточными средствами для такой сделки, но не будут делать предложение о покупке норвежца, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

К 20-летнему норвежцу остается стойкий интерес со стороны других топ-клубов. Чаще всего, кроме "Реала", СМИ называют среди претендентов на форварда "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Холанд выходил на поле в составе "Боруссии" в 18 матчах. На его счету 17 забитых голов голов и 4 результативные передачи.

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