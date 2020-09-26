"Бавария" не планирует продавать Кюизанса

Полузащитник Микаэль Кюизанс останется в "Баварии", утверждает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб не собирается расставаться с 21-летним хавбеком, поскольку ранее команду покинул Тьяго Алькантара, а Хави Мартинес крайне близок к уходу.

Предметный интерес к перспективному французу проявляют "Марсель" и "Лидс".

"Бавария" купила Кюизанса в августе 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор игрок провёл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "ротен" рассчитан до 2024 года.

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