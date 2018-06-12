"Бавария" не получала предложений по Бернату

Теги бавария мюнхенхуан бернат

"Бавария" не получала предложений по Бернату"Бавария" не получила предложений по защитнику Хуану Бернату.

Как сообщает Kicker, в клуб не обратился ни один из возможных покупателей на 25-летнего испанца.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2019 года.

В прошлом сезоне Бернат провел за первую команду 12 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи. 

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