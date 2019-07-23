"Бавария" не продаст Алабу "Барселоне"



Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба не перейдет в "Барселону", сообщает SportBild.

По сведениям издания, немецкий клуб не собирается расставаться с футболистом в летнее трансферное окно. "Бавария" не будет дать начинать переговоры по трансферу игрока. В мюнхенском клубе считают, что информация об интересе "Барселоны" и "Реала" к Алабе является лживой и распространяется его агентом, с целью выбить игроку повышение зарплаты по новому контракту.

27-летний Алаба является воспитанником "Аустрии". В "Баварию" он перешел летом 2008 года за 150 тысяч евро. Всего футболист провел за мюнхенцев 344 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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