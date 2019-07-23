"Бавария" не продаст Алабу "Барселоне"
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба не перейдет в "Барселону", сообщает SportBild.
По сведениям издания, немецкий клуб не собирается расставаться с футболистом в летнее трансферное окно. "Бавария" не будет дать начинать переговоры по трансферу игрока. В мюнхенском клубе считают, что информация об интересе "Барселоны" и "Реала" к Алабе является лживой и распространяется его агентом, с целью выбить игроку повышение зарплаты по новому контракту.
27-летний Алаба является воспитанником "Аустрии". В "Баварию" он перешел летом 2008 года за 150 тысяч евро. Всего футболист провел за мюнхенцев 344 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19