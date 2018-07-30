"Бавария" не продаст Левандовски текущим летом

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"Бавария" не продаст Левандовски текущим летомМюнхенская "Бавария" не продаст текущим летом своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски.

Эту информацию, как информирует goal.com, уже подтвердил новоиспеченный главный тренер немецкого гранда Нико Ковач.

Главными претендентами на 29-летнего нападающего чемпионов Германии назывались лондонский "Челси", мадридский "Реал" и ПСЖ. В прошлом сезоне поляк забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, стала известна причина возможного ухода Боатенга из "Баварии". | soccernews.ru

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