"Бавария" не продаст Левандовски за 200 миллионов

Президент "Баварии" Ули Хенесс не подтвердил слухи о том, что клуб готов расстаться с форвардом Робертом Левандовски.

По данным СМИ, немцы согласились продать поляка за 200 миллионов евро.

"Этого не будет. Роберт проведет следующий сезон у нас. Об этом говорилось уже не раз", - сказал он.

Ранее футболистом интересовались "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.

Напомним, Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru