"Бавария" не продаст Левандовски за 200 миллионов
Президент "Баварии" Ули Хенесс не подтвердил слухи о том, что клуб готов расстаться с форвардом Робертом Левандовски.
По данным СМИ, немцы согласились продать поляка за 200 миллионов евро.
"Этого не будет. Роберт проведет следующий сезон у нас. Об этом говорилось уже не раз", - сказал он.
Ранее футболистом интересовались "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.
Напомним, Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22