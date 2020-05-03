"Бавария" не смогла договориться по трансферу защитника "Шахтера"

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"Бавария" не смогла договориться по трансферу защитника "Шахтера"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Шахтера" Додо. Впрочем, клубы не сумели согласовать сумму трансфера.

Об этом рассказал генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин в эфире "Великого Футбола". "Бавария" рассматривала Додо в качестве замены испанцу Альваро Одриосоле, трансфер которого немцы не собираются выкупать.

"Шахтер" купил Додо в январе 2018 году у "Куритибы" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за донецкий клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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