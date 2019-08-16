"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги

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"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги

В матче-открытии 1-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Гертой".

"Бавария" - "Герта" 2:2

Голы: Левандовски, 24 - 1:0, Лукебакио, 36 - 1:1, Груйич, 38 - 1:2, Левандовски (пен), 60 - 2:2

"Бавария": Нойер, Зюле, Киммих, Павар, Алаба, Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Коман, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 85).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лекки, Лукебакио (Зельке, 68), Груйич, Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эссвайн, 63).

Предупреждения: Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

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