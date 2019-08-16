"Бавария" не смогла обыграть "Герту" в первом матче нового сезона Бундеслиги
В матче-открытии 1-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Гертой".
"Бавария" - "Герта" 2:2
Голы: Левандовски, 24 - 1:0, Лукебакио, 36 - 1:1, Груйич, 38 - 1:2, Левандовски (пен), 60 - 2:2
"Бавария": Нойер, Зюле, Киммих, Павар, Алаба, Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Коман, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 85).
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лекки, Лукебакио (Зельке, 68), Груйич, Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эссвайн, 63).
Предупреждения: Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Герта
|1
|1
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|3
|Аугсбург
|0
|0
|4
|Байер Леверкузен
|0
|0
|5
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|9
|Фрайбург
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0