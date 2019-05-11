"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"

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"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"

"Бавария" и "Лейпциг" закончили безголевой ничьей в матче 33-го тура Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски.

В параллельном матче тура дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну".

"Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0)

Голы: Пулишич, 41 - 1:0, Финк, 47 - 1:1, Дилэйни, 53 - 2:1, Гетце, 90+2 - 3:1, Ковнацки, 90+5 - 3:2.

Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь)

"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер.

"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85).

Таким образом, из-за того, что "Бавария" (75 баллов) не смогла выиграть в этом матче, она потеряла возможность досрочно оформить чемпионство в этом туре и позволила дортмундской "Боруссии" (73 балла) сократить отставание до двух очков. 

"Фортуна", с 41 очком занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Лейпциг" с 66 очками на третьей строчке.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
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