"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"

"Бавария" и "Лейпциг" закончили безголевой ничьей в матче 33-го тура Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски.

В параллельном матче тура дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну".

"Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0)

Голы: Пулишич, 41 - 1:0, Финк, 47 - 1:1, Дилэйни, 53 - 2:1, Гетце, 90+2 - 3:1, Ковнацки, 90+5 - 3:2.

Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь)

"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер.

"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85).

Таким образом, из-за того, что "Бавария" (75 баллов) не смогла выиграть в этом матче, она потеряла возможность досрочно оформить чемпионство в этом туре и позволила дортмундской "Боруссии" (73 балла) сократить отставание до двух очков.

"Фортуна", с 41 очком занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Лейпциг" с 66 очками на третьей строчке.

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