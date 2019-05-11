"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"
"Бавария" и "Лейпциг" закончили безголевой ничьей в матче 33-го тура Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски.
В параллельном матче тура дортмундская "Боруссия" обыграла "Фортуну".
"Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0)
Голы: Пулишич, 41 - 1:0, Финк, 47 - 1:1, Дилэйни, 53 - 2:1, Гетце, 90+2 - 3:1, Ковнацки, 90+5 - 3:2.
Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь)
"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер.
"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85).
Таким образом, из-за того, что "Бавария" (75 баллов) не смогла выиграть в этом матче, она потеряла возможность досрочно оформить чемпионство в этом туре и позволила дортмундской "Боруссии" (73 балла) сократить отставание до двух очков.
"Фортуна", с 41 очком занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Лейпциг" с 66 очками на третьей строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19